VÍDEO – Esperidião Amin divulga Fenarreco em sessão do Senado

O senador Esperidião Amin (PP-SC) divulgou a 38ª Fenarreco nesta terça-feira, 26, em sessão do Senado. O evento acontecerá em Brusque em outubro.

O parlamentar recebeu uma comitiva do município, com participação do vice-prefeito Deco Batisti (Republicanos). A secretária de Articulação Nacional de Santa Catarina, Vânia Franco, também marcou presença na sessão.

Amin estava acompanhado, ainda, pela realeza da Fenarreco. “Brusque representa muito para Santa Catarina em termos de cultura, em termos de economia e em termos de trabalho”, elogiou o senador.

O pronunciamento de Amin foi destacado pelo vereador Jean Pirola (PP) na Câmara de Brusque nesta terça-feira.

Após a fala, a comitiva foi recebida pelo presidente da sessão do Senado, Humberto Costa (PT-PE). O grupo tirou uma foto com Amin e o presidente da sessão. O senador catarinense vestiu o típico chapéu alemão.

Assista ao vídeo

Assista agora mesmo!

Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba:

