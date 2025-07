VÍDEO – Espuma branca no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, é registrada no mesmo ponto dois dias seguidos

Uma espuma branca foi registrada no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, dois dias seguidos nesta semana. Os registros foram enviados pela mesma moradora ao jornal O Município.

O primeiro caso ocorreu por volta das 19h da quarta-feira, 23. Além da espuma, ela também relatou um mau cheiro muito forte no local. Já o segundo registro foi feito na noite da quinta-feira, 24, no mesmo horário.

Ao tomar conhecimento do caso na quinta-feira, a reportagem entrou em contato com a Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema). A fundação informou que recebeu uma foto da espuma na noite da quarta-feira. Uma equipe foi até o local, mas não conseguiu identificar o responsável pela situação.

Na ocasião, o próximo passo seria conversar com moradores e empresas próximas ao ponto para tentar identificar a origem da espuma. Questionada novamente, a fundação afirmou que não recebeu denúncia na quinta-feira e ainda não realizou essa etapa.

Confira os vídeos:

Registro feito na noite da quarta-feira

Registro feito na noite da quinta-feira

Leia também:

1. Frio diminui: previsão mostra como será o fim de semana em Brusque

2. Avó, mãe e neta morrem em acidente entre carro e caminhão na BR-470

3. Brusque cai em índice de alfabetização e fica abaixo da meta do Ministério da Educação

4. Hospital Azambuja confirma morte encefálica de adolescente vítima de acidente em Brusque

5. Gêmeas com passagem pela seleção brasileira de vôlei iniciam projeto em Brusque que une ciência e esporte

Assista agora mesmo!

Olga Gums e Paula Fuckner: quem eram as primeiras parteiras de Guabiruba: