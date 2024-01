*Veja a seleção de fotos da cachoeira no fim desta edição

Os moradores do Lageado Alto, em Botuverá, podem ser considerados verdadeiros privilegiados, e isso se deve à simplicidade do local e às maravilhas naturais que permeiam todo seu entorno.

Entre os muitos encantos rurais existentes, destaca-se, pois, a deslumbrante Cachoeira Recanto Feliz, situada na propriedade das famílias Pavesi e Bueno.

Com uma altura total aproximada de 140 metros, essa cascata então é dividida em três partes, sendo a principal com 70 metros de queda.

Beleza além da cachoeira

Além das imponentes quedas d’água, o local oferece trilhas ecológicas e piscinas naturais para os visitantes desfrutarem.

Adicionalmente, o espaço dispõe de chalés para aqueles que então desejam descansar ao som relaxante da água e dos cantos dos pássaros.

A nossa coluna passou pelo Lageado Alto e aproveitou a oportunidade para registrar e apresentar nesta edição os belos cenários capturados nesse ambiente repleto de encantos rurais.

*Assista ao vídeo >>

Cachoeira em fotos após anúncios

Cachoeira em fotos

Encerramos esta edição com grande estilo, apresentando uma espetacular galeria de fotos que destaca a beleza singular desse local em Botuverá.

Confira a seleção de imagens a seguir.

