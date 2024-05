Abordar as deslumbrantes paisagens naturais do bairro Sessenta, em Botuverá, é como tentar descrever um pedaço do paraíso terrestre.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Nesta edição, nossa coluna tem o prazer de apresentar uma das maravilhas desse cenário espetacular.

Para enriquecer a narrativa inicial que abre a matéria de hoje, decidimos, pois, compartilhar imagens deslumbrantes capturadas na propriedade da família Sorrer.

Com generosidade, o proprietário, Paulo Sorrer, então nos concedeu acesso exclusivo a este local extraordinário.

As lindas pedras de Botuverá

A propriedade exibe as imponentes pedras, esculpidas pela própria natureza ao longo de milhares de anos, agora emoldurando o entorno de maneira esplêndida. As impressões divinas estão visíveis em cada detalhe.

“Este local já foi cenário para inúmeros ensaios fotográficos de agências de modelos, que aproveitam a diversidade de formas das pedras como pano de fundo”, compartilha então Sorrer.

E como se isso não fosse o suficiente, a propriedade conta com riachos e ribeirões de águas cristalinas que serpenteiam o terreno, proporcionando diversos pontos ideais para refrescantes banhos, conforme destaca Sorrer.

*Assista ao vídeo >>

*Autoria: Ciro Groh >>

*Confira a galeria de fotos após anúncios

Botuverá em fotos após anúncios

Uma história cativante, então trazida até você, isso, graças ao apoio dos nossos generosos patrocinadores.

Encontre os nomes deles nos banners abaixo, ansiosos pelo seu clique, revelando as ofertas e produtos exclusivos que têm a oferecer.

Belezas de Botuverá em fotos

Conforme o ditado popular sugere, “uma imagem vale mais que mil palavras”.

Por essa razão, convidamos você a mergulhar nesse cenário visual deslumbrante que revela toda a beleza interiorana da propriedade da família Sorrer, situada no bucólico bairro Sessenta, em Botuverá.

*Autoria das fotos: Ciro Groh >>

