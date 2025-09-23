VÍDEO – Estátua da liberdade da Havan é destruída por incêndio criminoso em Pernambuco

A estátua da liberdade da Havan em Petrolina (PE) foi completamente destruída pelas chamas em um incêndio criminoso na madrugada desta terça-feira, 23. As câmeras de segurança da megaloja registraram dois suspeitos chegando ao local por volta das 2h e ateando fogo no monumento, que ficou reduzido apenas à estrutura metálica.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter o fogo. A perícia esteve no local no início da manhã desta terça-feira, e a Polícia Civil já iniciou a investigação para identificar os responsáveis.

A empresa enviou uma nota ao jornal O Município, na qual o dono da Havan, Luciano Hang, lamenta o ocorrido.

“É inaceitável o que aconteceu em Petrolina. Em que país estamos vivendo? Onde as pessoas não aceitam o contraditório. Isto é mais um ato de intolerância contra a Havan. Um ato criminoso como esse não pode ficar impune”, diz.

“Estaremos junto às autoridades para que as investigações avancem o mais rápido possível e para que os responsáveis sejam identificados brevemente e paguem pelo que fizeram. Essa situação não vai nos parar. Vamos continuar abrindo lojas, colocando estátuas e gerando empregos por todo o Brasil. Nossa estátua já diz tudo: Liberdade. E é por ela que vamos continuar lutando”, afirma.

De acordo com a empresa, esta é a terceira vez que estátuas da Havan são alvo de incêndio criminoso, sendo as outras duas em São Carlos (SP) e Porto Velho (RO). A rede disponibilizou o número 0800 517 0051 para quem tiver informações sobre os autores.

Confira o vídeo:

