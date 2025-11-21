VÍDEO – “Estava na direção do pescoço”: mulher se depara com linha de pipa com cerol no Águas Claras, em Brusque
Caso aconteceu por volta do meio-dia da quinta-feira
Thuany Cristina Cezari, de 25 anos, se deparou com uma linha de pipa com cerol na sacada da casa dos sogros, no bairro Águas Claras, em Brusque, por volta do meio-dia da quinta-feira, 20. O caso aconteceu na rua José Bodenmuller.
Ela contou que foi até a sacada para jogar a casca de uma banana nas plantas da residência quando percebeu a linha. “Estava na direção do pescoço. Ela vinha do topo do morro e vai descendo até a rua de baixo”, relata.
A jovem encostou na linha e chamou o sogro e o marido, que confirmaram que havia cerol. Juntos, avistaram a pipa no céu. A linha ficou enroscada em um poste na rua.
“Não sabemos quem colou. Nós puxamos para desenroscar, pois ela estava na direção das pessoas”, finaliza.
