VÍDEO – Estrutura da 10ª Festa da Integração de Guabiruba é destacada pelo público; confira atrações deste sábado

Acontece neste sábado, 7, o segundo dia da 10ª Festa da Integração de Guabiruba. Diversas pessoas compareceram ao Parque Vereador Érico Vicentini para aproveitar a programação. Visitantes de diversos lugares elogiaram a organização e o ambiente familiar que a festa proporciona.

A cerimônia de abertura foi realizada na noite de sexta-feira, 6, e reuniu aproximadamente 3.800 pessoas, registrando o maior público já visto no primeiro dia do evento. Esta edição também presta homenagem aos 150 anos da imigração italiana em Santa Catarina.

A música e a gastronomia são o destaque da festa. Os diversos estandes trazem desde salgados comuns até pratos como feijoada e nhoque. Entre os doces, os cardápios trazem churros, cucas, strudel com sorvete e diversas outras opções.

Confira a programação da noite deste sábado:

18h: Show com Gustavo Bardim;

20h: Show com a banda Terceira Dimensão;

23h30: Show com a Banda Tipo Exportação.

Além da tenda principal onde está localizada a praça de alimentação, os estandes de artesanatos e os palcos, há outro espaço chamado Pavilhão do Colono. Ali, diversos animais como bois, cavalos e coelhos estão expostos. Há também a exposição de roupas e objetos que remetem à tradição gaúcha.

Para as crianças, uma área de lazer com diversos brinquedos infláveis foi reservada. O espaço conta com cama elástica, escorregadores e até um touro inflável.

Organização foi destaque

Carina Leite, de 43 anos, participou da Guaba Trail, corrida que abriu a programação da festa na manhã deste sábado, e aproveitou para conhecer pela primeira vez a Festa da Integração. Ela é moradora de Brusque e conta que a organização da festa foi um dos principais destaques, assim como a realização da corrida em um espaço próximo da festa.

“Achei muito boa a sacada de fazer a prova junto na época da festa. A gente faz a prova, curte esse momento esportivo e já tem toda a estrutura da festa depois. Vim correr, minha família veio, almoçamos, os filhos brincaram. Achei fantástico”, menciona.

Valter Teixeira, de 60 anos, também de Brusque, visitou a festa pela primeira vez e se sentiu acolhido no evento. “O espaço, a tranquilidade, a gente é muito bem atendido, as pessoas são muito acolhedoras”, comentou. Ele esteve no evento acompanhado da família. “Um espaço espetacular pra família. Muito divertido, muito gostoso mesmo”.

Já Johnny Wegner, de 33 anos, outro morador de Brusque, participou pela segunda vez. Neste ano, decidiu integrar a exposição de carros antigos que acontece no local. Sobre a mudança do espaço onde esta edição da festa é realizada, ele diz que achou o Parque Municipal uma área mais acessível.

E Deise Bonatti, de 31 anos, saiu de Pomerode com a família para conhecer a Festa da Integração. “O espaço é bem família. Tem bastante coisa ali na praça de alimentação, a exposição do artesanato é bem bacana também”, avaliou.

O prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke, considera que pelos dois dias de evento, já se pode imaginar que o domingo, 8, será um “grande sucesso, como já foi a abertura”. Zirke comentou ainda a participação das entidades envolvidas na realização do evento e afirmou que quer continuar cada vez mais a trazer parceiros para a realização das próximas edições.

“Está todo mundo de parabéns. Não podia ser diferente esse presente de 63 anos de emancipação da nossa cidade. Parabéns Guabiruba”, finalizou.

Programação de domingo

O destaque da programação de domingo vai para a apresentação da dupla Rick & Renner, às 20h. Confira:

09h Desfile do Colono;

10h Recreação com personagens infantis;

11h Show com Paulinho Rocha;

13h30min Show com Bob Maicon e Banda;

15h30min Concurso da Realeza da 11ª Festa da Integração;

18h Show com Camila Caldas e Banda;

20h Show nacional com Rick & Renner.