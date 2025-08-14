VÍDEO – Estudante de Brusque envolvido em acidente fatal na BR-101 diz que colisão foi provocada por vizinho: “decidiu beber e dirigir”

O estudante de medicina de Brusque, Murilo Pedrini Brancher, que sobreviveu ao acidente que resultou na morte do amigo dele, Breno Meirinho, de 23 anos, no sábado, 9, em Itapema, falou sobre o ocorrido pela primeira vez.

Em vídeo publicado nas redes sociais, além de lamentar a perda do amigo, que conduzia o veículo, Murilo apresentou a sua versão sobre a dinâmica da colisão.

Segundo o relato, ele e Breno trafegavam pela rodovia em direção a Balneário Camboriú quando um Volkswagen Passat atingiu a BMW M340 em que estavam. Breno era o condutor do veículo e Murilo o passageiro.

“Do nada, um motorista (do Passat) que dava para ver que estava dirigindo mal bateu na gente. O carro (BMW M340) capotou várias vezes e, em um segundo, a gente estava rindo e conversando; no seguinte, um silêncio. O carro fora da pista e, quando parou, só eu estava vivo”.

O jovem afirma que conhecia o condutor do Passat e que o acidente ocorreu após uma tentativa de ultrapassagem. “Foi um vizinho nosso que passou o dia bebendo no nosso condomínio e, mesmo assim, decidiu sair de casa depois. A gente acelerou para passar o cara e isso aconteceu”.

Murilo demonstrou pesar pela morte do amigo. “Há cinco dias eu vi um dos meus amigos mais próximos morrer do meu lado. Ele era um cara incrível e hoje não está mais aqui porque alguém decidiu beber e dirigir. Esse acidente não foi por acaso”.

Ao final, o estudante fez um apelo para que motoristas evitem o excesso de velocidade e, principalmente, a combinação com consumo de álcool.

“Eu sei que ninguém quer ser o certinho que dirige devagar. A gente acha que é impossível acontecer e que nunca vai acontecer com nós, mas, irmão, não importa o quão bom seja seu carro ou o quão bom você ache que é no volante. Simplesmente não vale a pena a adrenalina. Eu perdi um amigo com quem falava todo dia e, por muita sorte, não perdi minha vida. A mensagem que quero deixar é que você não precisa perder alguém para aprender isso”.

Motorista é preso

O motorista do Passat envolvido no acidente foi preso em flagrante por embriaguez e homicídio culposo na direção de veículo. No domingo, 10, ele foi solto após audiência de custódia.

O advogado do motorista do Passat, Jaison Silva, relatou ao jornal O Município novas informações sobre o caso.

Segundo ele, o homem, um empresário de 40 anos, teve concedida a liberdade provisória na audiência. A única medida aplicada foi a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), decisão que será contestada pela defesa.

Versão do outro condutor

A reportagem obteve acesso ao boletim de ocorrência da Polícia Civil de Itapema, que traz detalhes sobre o acidente. A colisão ocorreu por volta das 0h30 de sábado, na BR-101.

No documento, o motorista afirma que costuma comprar fraldas para a filha durante a madrugada por ser mais fácil encontrar farmácias abertas no bairro Meia Praia.

Ele relata que a BMW o atingiu pelo lado esquerdo e, para evitar bater no guard-rail, freou o veículo. A partir desse momento, disse não se lembrar de mais nada.

“Eu saí pelo canto direito, saindo do costão de Itapema. Tinha um carro na minha frente e pensei: não, eu vou passar um pouquinho pelo lado direito. Então, quando saí pela direita na pista, a uns 80 km/h, vi esse carro vindo muito rápido, era a BMW. Eu vi o farol alto e voltei um pouquinho. Eu senti o pancadão no meu lado esquerdo. Nisso, eu pisei tudo que deu no freio e tentei tirar dele, porque eu estava realmente indo para a pista. Normalmente, eu iria voltar no retorno do Plazza para ir à farmácia de Itapema. Ele bateu no meu lado esquerdo com tudo. Eu freiei e tentei controlar para não bater no guard-rail”, disse no boletim.

O documento também informa que o motorista sofreu lesões leves e apresentava sinais de embriaguez.

Kombi em chamas no local

Por volta das 0h50, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um engavetamento com incêndio em veículo na rodovia.

Ao chegarem, encontraram uma Kombi completamente em chamas sobre a pista. O fogo foi controlado com cerca de 1,5 mil litros de água.

Próximo ao local, estava o Passat e, afastada da pista, a BMW capotada, conduzida por Breno, que foi encontrado morto pela equipe da concessionária Autopista, que também prestava atendimento.

Os bombeiros foram informados sobre duas outras vítimas, passageiras da Kombi incendiada, encontradas cerca de 300 metros do ponto da colisão. Elas conseguiram sair do veículo pela janela.

Um homem de 65 anos estava deitado na pista, em estado grave. Durante a avaliação, apresentou sinais de possível hemorragia interna e foi imobilizado para transporte imediato ao Hospital Santo Antônio. No caminho, manteve-se estável, mas com dor intensa e sonolência.

A outra passageira da Kombi ficou sob os cuidados da Autopista. A Polícia Civil e a perícia foram acionadas para investigar as causas da colisão. O trânsito no local foi parcialmente interditado durante o atendimento e o combate ao incêndio.

Assista ao vídeo gravado por Murilo

