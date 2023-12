Os residentes do bairro Lageado Alto, em Botuverá, desfrutam de uma localização privilegiada, repleta de atrativos interioranos, com destaque para a deslumbrante cachoeira Recanto Feliz, então situada na propriedade da família Pavesi.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Com uma queda total de aproximadamente 140 metros, essa cachoeira, pois, se divide em três partes, sendo a principal delas com uma altura de 70 metros.

Além disso, o local proporciona trilhas ecológicas e piscinas naturais, enriquecendo a experiência dos visitantes.

Há também chalés disponíveis para quem busca descanso ao som da natureza, com o murmúrio da água e o canto dos pássaros.

A nossa coluna explorou o Lageado Alto e, durante essa jornada, capturou belas imagens da cachoeira Recanto Feliz e seu entorno.

Agora, podemos compartilhar essas imagens nesta edição.

*Assista ao vídeo da cachoeira >>

Cachoeira em fotos após anúncios

Conheça a seguir os parceiros comerciais que então mantêm este trabalho do Blog do Ciro Groh ativo. Conheça, pois, os produtos e serviços oferecidos por cada um deles, clicando sobre o banners.

Oferecimento:

Leia também:

1. Natal solidário: Brusque então celebra união em evento imperdível

2. GALERIA – Confira os mais belos cliques da abertura do Natal de Brusque

Cachoeira Recanto Feliz em fotos

*Autoria das fotos: Ciro Groh >>

• Ajude então a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK