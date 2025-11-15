VÍDEO – F-39 Gripen: novo caça da Força Aérea Brasileira desembarca pelo porto de Navegantes
Chegada marca etapa logística da FAB na incorporação da aeronave
Chegada marca etapa logística da FAB na incorporação da aeronave
O F-39 Gripen de matrícula FAB 4111 chegou ao Brasil na sexta-feira, 14, e desembarcou no porto de Navegantes, marcando o primeiro contato do caça multimissão da Força Aérea Brasileira (FAB) com o solo nacional.
A aeronave, fabricada em Linköping, na Suécia, percorreu mais de dez mil quilômetros por via marítima até chegar ao país.
O desembarque ocorreu por volta das 20h50, em uma operação cuidadosamente planejada e coordenada pelo Coronel Aviador Claucio Oliveira Marques, gerente do Projeto F-X2 da Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate (COPAC).
Antes mesmo da abertura do compartimento do navio Fortunagracht, de bandeira holandesa, a aeronave e seus componentes já haviam sido liberados, com apoio do Centro de Transporte Logístico da Aeronáutica (CTLA).
Após sair do navio, o Gripen percorreu cerca de três quilômetros pelas principais vias de Navegantes até o aeroporto local, em um trajeto que exigiu atenção especial à segurança e coordenação logística. O momento também permitiu que moradores da cidade vissem de perto o caça de última geração.
Nos próximos dias, a aeronave passará por procedimentos técnicos no aeroporto, incluindo instalação de kit de sobrevivência, assento ejetável, abastecimento e preparo para acionamento em solo.
Depois dessas etapas, o FAB 4111 seguirá para a Base Aérea de Anápolis (GO), onde será incorporado ao 1º Grupo de Defesa Aérea (1º GDA) – Esquadrão Jaguar.
Segundo o Major-Brigadeiro do Ar Mauro Bellintani, presidente da COPAC, cada novo Gripen representa um avanço significativo para a FAB, reforçando a capacidade de defesa do espaço aéreo brasileiro com tecnologia de ponta, sistemas modernos e alta eficiência em missões de ataque, defesa e reconhecimento.
Crédito do vídeo: Força Aérea Brasileira (@fab_oficial)