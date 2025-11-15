VÍDEO – F-39 Gripen: novo caça da Força Aérea Brasileira desembarca pelo porto de Navegantes

O F-39 Gripen de matrícula FAB 4111 chegou ao Brasil na sexta-feira, 14, e desembarcou no porto de Navegantes, marcando o primeiro contato do caça multimissão da Força Aérea Brasileira (FAB) com o solo nacional.

A aeronave, fabricada em Linköping, na Suécia, percorreu mais de dez mil quilômetros por via marítima até chegar ao país.

O desembarque ocorreu por volta das 20h50, em uma operação cuidadosamente planejada e coordenada pelo Coronel Aviador Claucio Oliveira Marques, gerente do Projeto F-X2 da Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate (COPAC).

Antes mesmo da abertura do compartimento do navio Fortunagracht, de bandeira holandesa, a aeronave e seus componentes já haviam sido liberados, com apoio do Centro de Transporte Logístico da Aeronáutica (CTLA).

Após sair do navio, o Gripen percorreu cerca de três quilômetros pelas principais vias de Navegantes até o aeroporto local, em um trajeto que exigiu atenção especial à segurança e coordenação logística. O momento também permitiu que moradores da cidade vissem de perto o caça de última geração.

Nos próximos dias, a aeronave passará por procedimentos técnicos no aeroporto, incluindo instalação de kit de sobrevivência, assento ejetável, abastecimento e preparo para acionamento em solo.

Depois dessas etapas, o FAB 4111 seguirá para a Base Aérea de Anápolis (GO), onde será incorporado ao 1º Grupo de Defesa Aérea (1º GDA) – Esquadrão Jaguar.

Segundo o Major-Brigadeiro do Ar Mauro Bellintani, presidente da COPAC, cada novo Gripen representa um avanço significativo para a FAB, reforçando a capacidade de defesa do espaço aéreo brasileiro com tecnologia de ponta, sistemas modernos e alta eficiência em missões de ataque, defesa e reconhecimento.

Assista ao vídeo

Crédito do vídeo: Força Aérea Brasileira (@fab_oficial)