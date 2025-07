VÍDEO – Falso sequestro em loja de celular acaba com abordagem da polícia em Joinville

O que era para ser uma simples gravação de uma propaganda em uma loja de celulares, em Joinville, virou um baita susto após a Polícia Militar aparecer no estabelecimento, verificando uma ocorrência de possível caso de roubo.

O caso aconteceu na segunda-feira, dia 21, e viralizou após o proprietário divulgar as imagens das câmeras de segurança nas redes sociais.

A equipe da loja gravava um vídeo simulando um sequestro. Porém, para quem estava do lado de fora da loja — e não sabia que se tratava de uma propaganda — a situação pareceu real, e a polícia foi acionada.

Os funcionários usavam armas de brinquedo, simulando um sequestro em que pediam para que o “chefe” liberasse descontos para os clientes, além de benefícios para toda a equipe. A gravação aconteceu por volta das 19h, quando a loja já estava fechada.

“Era uma campanha para o fim de semana. A gente não contava com a presença da Polícia Militar. Filmamos por 15 minutos e, quando estávamos gravando os vídeos, eles chegaram e nos abordaram, mostrando que a Polícia Militar de Joinville funciona”, contou o proprietário da loja, Diego Manuel.

Confira o vídeo:

As imagens feitas pelas câmeras de segurança do estabelecimento mostram os policiais do lado de fora da loja, com armas apontadas para os funcionários. Quando perceberam a presença das forças de segurança, os funcionários levantaram as mãos e abriram as portas.

A Polícia Militar registrou a ocorrência como “averiguação de pessoa em atitude suspeita” e informou que, durante a ação, verificou que a suposta arma usada pelos homens era de brinquedo e possuía a ponta laranja, conforme a regulamentação.

