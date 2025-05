VÍDEO – Falta de iluminação no parquinho do Parque das Esculturas causa insegurança aos pais em Brusque

Moradores de Brusque relataram ao jornal O Município que se sentem inseguros ao visitar o parque das Esculturas durante a noite, devido à falta de iluminação no local. Alguns deles levam seus filhos para brincar no parquinho, mas vão embora pouco tempo depois por causa da escuridão no ambiente.

Uma mãe que visitou o parque com o filho na última semana relatou que outros pais presentes concordaram em ir embora, preocupados com a segurança das crianças.

“É um ambiente muito escuro, mal dá para ver os brinquedos. As crianças podem pisar em algum bicho, porque não dá para enxergar. E, ainda mais por ser próximo ao mato, uma cobra pode aparecer”, diz.

Questionado pela reportagem, o diretor da Fundação Cultural, Igor Balbinot, afirmou que a equipe de iluminação esteve no parque ainda nesta semana e, ao longo dos próximos dias, realizará a manutenção e a instalação de nova iluminação.

Além disso, ele afirmou que emendas parlamentares enviadas ao município pela deputada estadual Paulinha (Podemos-SC) também serão investidas em melhorias no parque nas próximas semanas.

