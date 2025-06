VÍDEO – Família cria vaquinha para ajudar no tratamento de jovem que perdeu movimentos após queda em Brusque

A família de um jovem de Brusque criou uma vaquinha para custear o tratamento dele após o rapaz ter um trauma raquimedular depois de sofrer um mal súbito e uma queda durante o trabalho. Marcelo Kiihn Andrade, de 18 anos, se acidentou no início de maio.

Na ocasião, ele trabalhava normalmente na prensa de resíduos quando de repente teve um mal súbito. Ao cair, sofreu uma contusão medular. Ele teve um inchando nas vértebras C3-C4. Marcelo caiu de uma altura de aproximadamente 1,30 metros. O ferimento fez com que ele perdesse os movimentos do pescoço para baixo.

O jovem, que mora no bairro Souza Cruz, passou por uma cirurgia e agora precisa ficar afastado por 180 dias além de diversos cuidados especiais complementares. Porém, o tratamento possui um alto custo e não é feito por meio do Sistema Único de Saúde.

Após ter uma cirurgia bem sucedida, ele ganhou alta e está com cuidados em casa. Porém precisa de cuidados intensos e ajuda durante as 24 horas do dia já que não consegue se mexer ainda.

Atualmente, o pai e o irmão precisaram parar de realizar suas atividades profissionais para cuidar diariamente de Marcelo. Desta forma, por não ter recursos para viabilizar o tratamento, a família decidiu criar uma vaquinha on-line para ajudar na recuperação do jovem. O valor da vaquinha será utilizado para custear exames, remédios e transporte adequado, enquanto ele não se recupera.

Para ajudar, é possível fazer doações para o site da vaquinha on-line ou pagamentos para a chave Pix [email protected].

