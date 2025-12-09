VÍDEO – Família morre afogada após ter carro arrastado durante chuva em Palhoça

Uma Land Rover vermelha foi arrastada por uma enxurrada durante as chuvas da manhã desta terça-feira, 9, no bairro São Sebastião, em Palhoça, causando a morte de uma família.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados por volta das 12h e seguem atuando no local.

O veículo foi fortemente arrastado pela força da água até parar, de cabeça para baixo, em uma pequena ponte. Três pessoas estavam dentro do carro no momento do acontecido, um homem, uma mulher e um bebê. O bebê foi encontrado pela PM boiando na água, próximo ao veículo.

Os outros dois ocupantes, pais do bebê, ficaram presos dentro do veículo e também morreram afogados.

Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas.

Veja o vídeo:

Leia também:

1. Brusquenses são premiados em cerimônia dos melhores do ano da Federação Catarinense de Tênis

2. Divulgado horário de sepultamento de motociclista que faleceu no hospital após acidente em Brusque

3. Atletas de Brusque conquistam medalhas no Mundial da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, em São Paulo

4. Bazar da Ação Social da Paróquia São Luís Gonzaga acontece nesta semana em Brusque

5. Um dia após ser adotado, cão morre envenenado durante estadia em lar temporário em Brusque



Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:

