VÍDEO – Fenajeep vista do alto: confira imagens registradas por drone no evento

Um drone captou imagens aéreas da Fenajeep, maior evento off‑road de Santa Catarina, na quinta-feira, 19. Também foram registrados diversos momentos direto da pista, enquanto os veículos aceleravam.

A competição indoor da Fenajeep teve início nesta quinta-feira, com jeeps, gaiolas e UTVs levantando poeira desde a manhã. As disputas seguem até domingo, quando vence quem alcançar o menor tempo.

A edição atual do maior evento off‑road da América Latina tem um estreante no comando das provas indoor: Vinícius Ullrich, de 32 anos. Apesar da nova função, o diretor cresceu em meio à Fenajeep. Seus pais, Rosemari e Vilimar, são sócios‑fundadores do Brusque Jeep Clube, e seu irmão, Luiz Gustavo, atual presidente da entidade.

“A Fenajeep faz parte da minha história de vida. Meus pais estiveram à frente desta organização por muitos anos e quero continuar esse legado. Entrei para a comissão para ajudar no que fosse preciso e, no ano passado, colaborei com a direção de pista. Agora, sinto que o preparo é constante, ouvindo o conselho dos mais experientes e buscando melhorar a cada dia”, destaca.

Confira as imagens:

Crédito: Real Time

