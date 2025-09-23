VÍDEO – Fiat 147 de Luciano Hang é “destruído” em pegadinha; confira reação do empresário

Funcionários da equipe de marketing da Havan fizeram uma pegadinha com o empresário Luciano Hang e seu carro Fiat 147. Na brincadeira, foi simulado um suposto acidente entre um caminhão e o carro de Hang.

O empresário estava na Alemanha, participando da Oktoberfest em Munique uando recebeu uma ligação sobre o suposto acidente. A pegadinha teve participação do filho de Luciano, Lucas Hang.

O vídeo mostra ele atendendo a ligação e sendo informado de que um caminhão acabou “se perdendo“ e atingindo o Fiat 147 em um semáforo. Em seguida, Hang se surpreende ao ver uma foto do carro destruído. Para aumentar a gravidade da situação, o funcionário menciona que houve perda total no veículo.

Ao lembrar que utilizaria o carro para uma gravação, o empresário chega a dizer que será necessário arranjar outro carro igual. Em seguida, Luciano é informado de que não seria possível arrumar o carro e que até o motor teria sido danificado.

O filho de Hang se aproxima para saber do ocorrido e então o pai descobre que se tratava de uma brincadeira e que a imagem teria sido feita por meio de inteligência artificial. O vídeo soma mais de 160 mil curtidas no Instagram. Confira:

O vídeo soma mais de 160 mil curtidas no Instagram.

