VÍDEO – Fiéis acompanham transmissão do Santo Rosário do Frei Gilson no estacionamento da Havan, em Brusque

Diversos fiéis compareceram em frente à loja Havan, no Centro de Brusque, para acompanhar a transmissão do Santo Rosário do Frei Gilson, realizado na madrugada deste sábado, 19.

A transmissão começou às 4h, porém, desde as 3h15 já havia pessoas no local. Aos poucos, outros fiéis se acomodaram com cadeiras no estacionamento.

O momento foi marcado por muita reza e fraternidade entre todos. A transmissão acabou por volta de 6h.

As transmissões ao vivo do Frei Gilson têm mobilizado milhares de pessoas durante a Quaresma, em diversas cidades.

O dono da Havan, Luciano Hang, destacou a alegria em contribuir com iniciativas de fé. “É um prazer liberar o estacionamento das nossas lojas para eventos religiosos tão bonitos e significativos. A Havan sempre estará de portas abertas para iniciativas que contribuam com a fé e a evangelização das pessoas”.

Confira imagens do encontro:

