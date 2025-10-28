VÍDEO – Fila de veículos é registrada na avenida Hugo Schlosser após fechamento de rotatória no Jardim Maluche

Uma fila de veículos foi registrada na manhã desta terça-feira, 28, na avenida Hugo Schlosser, no bairro Jardim Maluche, devido às mudanças no trânsito na região. Desde o último domingo, 26, a sinalização no trecho foi alterada devido à retirada da rotatória da Apae.

Conforme a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB), não houve nenhum acidente. Entretanto, a fila ocorreu devido à maior demanda de veículos por conta da volta às aulas e da falta de costume de alguns condutores.

“Muitos condutores ainda não haviam transitado pelo trecho após a alteração no trânsito, o que fez com que se acumulassem veículos na via. A GTB esteve no local e verificou que muitos destes veículos ainda acessavam a avenida Bepe Rosa vindos do Centro, fazendo a rotatória em frente à Apae”, disse um dos agentes de trânsito.

A GTB mencionou ainda que, ao longo da semana, deve ocorrer a mudança de hábito por parte dos motoristas. “Eles devem se sentir mais seguros e confiantes em transitar nas rotas informadas, reduzindo assim o número de veículos que passam pela avenida Hugo Schlosser”, finalizou.

Um vídeo compartilhado por um leitor mostra como estava o trânsito no local por volta das 7h30. Confira abaixo:

