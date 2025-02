VÍDEO – Fila é registrada em Guabiruba após tombamento de container

Fila foi registrada na rua Imigrantes após o tombamento de um container na rua São Pedro na manhã desta quinta-feira, 27. A rua São Pedro está totalmente interditada.

Além disso, na rua Gabriel Siegel, no Guarani, também há congestionamento. As rotas de desvio são pela rua São Leopoldo, próximo a loja Edinho Material de Construção, e também no entroncamento com o Posto Reis.

Segundo a GTB, houve apenas danos materiais e nenhum ferido. Uma motocicleta foi atingida pelo container. Pelas imagens, é possível ver que ela está debaixo dele.

Confira o vídeo:

