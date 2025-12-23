VÍDEO – Fim das filas: trevo da rodovia Antônio Heil passa a ter fluxo contínuo

Filas não devem mais ser registradas no trevo da rodovia Antônio Heil (SC-486). O local passou a ter fluxo contínuo no sábado, 20, após inauguração do viaduto leste. A abertura do novo elevado marca o início da reta final da obra de ampliação do trevo.

O entroncamento é um dos principais acessos de Brusque a Itajaí e à BR-101. Filas longas acontecem no local desde 2008. Agora, o problema deve ficar no passado.

Não há mais pontos de cruzamento. Quem transita entre Brusque e Itajaí passa a ter acesso livre por baixo dos viadutos. As entradas à BR-101 ou rodovia Antônio Heil ocorrem por meio de alças.

O governador Jorginho Mello (PL) participou da inauguração do viaduto leste no sábado. Restam poucos ajustes para conclusão da obra por completo. No domingo, 21, não havia filas no trevo, mesmo em meio à temporada de verão no Litoral catarinense.

