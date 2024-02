VÍDEO – Fiscalização encontra R$ 150 mil em eletrônicos escondidos em condensadora de ar condicionado no Vale do Itajaí

A Equipes de Repressão e Vigilância (EVR) das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Blumenau, em conjunto com a de Florianópolis, apreenderam mais de R$ 150 mil em aparelhos eletrônicos, escondidos dentro da condensadora de aparelho de ar condicionado lacrado, em Atalanta, cidade do Alto Vale.

Segundo as informações, a apreensão aconteceu nessa quinta-feira, 15, após monitoramento de um veículo suspeito que vinha da região fronteira do Brasil com o Paraguai, e seguia até a cidade de Atalanta.

Ao ser abordado e verificado o veículo, foi encontrado dentro de uma condensadora de ar condicionado lacrado, cerca de 50 smartphones e notebook com valor estimado de mais de R$ 150 mil.

O veículo e a mercadoria foram retidos e levados para o Depósito da Receita Federal e o motorista foi preso e conduzido para a Delegacia da Polícia Federal em Itajaí.

Confira o local onde os itens foram encontrados:

Leia também:



1. VÍDEO – Polícia encontra canil clandestino na casa de homem que foi encontrado morto em Blumenau

2. Prefeitura define valores para aluguel de quiosques do parque Leopoldo Moritz; servidores públicos não pagam

3. Projeto de lei estipula multa de até R$ 8 mil para grafites feitos sem autorização em Brusque

4. Brusque credencia hospitais para reduzir fila de 6 mil pacientes que aguardam atendimento oftalmológico

5. Festa da tilápia e Sfilata del Vino: confira oito coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

Assista agora mesmo!

COUVE-FLOR RECHEADA: FORMA GOSTOSA DE COMER LEGUMES: