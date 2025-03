VÍDEO – Flâmula de comemoração aos 190 anos da Polícia Militar passa por Brusque

A flâmula de comemoração aos 190 anos da Polícia Militar de Santa Catarina passou por Brusque na última quinta-feira, 27. O símbolo está percorrendo diversas cidades do estado até chegar em Florianópolis no dia 5 de maio, quando será celebrado o aniversário da corporação.

A cerimônia ocorreu no quartel do 18º Batalhão de Polícia Militar em Brusque. Os policiais receberam a flâmula e percorreram a cidade com o símbolo, passando pela Prefeitura de Brusque, pelo Parque das Esculturas e pela Havan.

“Mais do que um símbolo, a flâmula carrega o legado da corporação, inspirando gerações de policiais militares. Sua passagem pelas unidades reforça o compromisso com a ordem pública e celebra a dedicação e a coragem dos integrantes da PM-SC em sua missão de servir à sociedade catarinense”, diz uma postagem da Polícia Militar no Instagram.

Significado da flâmula

A tradição das flâmulas militares remonta à antiguidade, quando romanos e gregos as utilizavam em cerimônias religiosas e militares. O termo “flâmula” deriva do latim flammula, diminutivo de flamma (chama). Essas pequenas bandeiras coloridas representavam cidades, famílias e devoções e, na época bizantina, adornavam lanças das tropas.

Atualmente, nas forças armadas, as flâmulas têm a função de identificar unidades e subunidades, sendo exibidas com orgulho em desfiles, marchas, revistas e formaturas, reforçando a identidade e o legado militar.

Assista ao vídeo:

