VÍDEO – Foragido da justiça de Mato Grosso do Sul é preso em Brusque

Na tarde desta quinta-feira, 2, a Polícia Civil de Brusque, por meio da Divisão de Investigação Criminal (DIC), prendeu um homem, de 47 anos, no bairro Dom Joaquim, que estava foragido da justiça de Mato Grosso do Sul por agressão a companheira.

A prisão ocorreu nas proximidades da residência em que o suspeito estava morando, quando voltava do trabalho. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Brusque e, posteriormente, para o Presídio de Brusque, onde permanecerá a disposição do Poder Judiciário.

Assista o vídeo:

Entenda o caso

Em setembro de 2023, após uma discussão com sua companheira, o homem jogou a mulher no chão e a agrediu com diversos socos e chutes. As agressões foram flagradas por câmeras de videomonitoramento presentes no local.

Depois do crime, o indivíduo fugiu para o Paraguai. No entanto, desde o final de 2023, o foragido estava morando em Brusque, permanecendo até o momento da efetivação de sua prisão nesta quinta-feira.

Após a repercussão do caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul expediu um mandado de prisão preventiva para o suspeito.

Assista agora mesmo!

Voluntária do CVV de Brusque conta como é a rotina de quem ajuda a evitar tentativas de suicídio: