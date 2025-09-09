VÍDEO – Forte vento surpreende moradores no Centro de Brusque

Um forte vento surpreendeu moradores do Centro de Brusque na noite desta segunda-feira, 8. Um jovem de 23 anos registrou o momento em que uma ventania passou pela rua Marcos Malossi, às 23h13.

Ele relatou ao jornal O Município que estava voltando para casa e, ao passar pelo cruzamento da rua do Centenário com a avenida Otto Renaux, já havia se molhado pela chuva, mesmo utilizando guarda-chuva. Ao entrar em sua rua, sentiu o vento intenso e temeu que o objeto fosse levado.

“Até chegar na minha rua eu já tinha me molhado, porque a chuva vinha de todos os lados. O guarda-chuva tinha balançado um pouco, mas nada demais. Quando entrei na rua, o vento veio muito forte. Tive que me escorar na parede para o guarda-chuva não quebrar”, contou.

Velocidade dos ventos

De acordo com as estações meteorológicas de Ciro Groh, às 23h14 o município registrou 60,5 km/h nos locais mais elevados. Nas demais áreas, a velocidade ficou entre 20 e 30 km/h.

Para a tarde desta terça-feira, 9, Groh explica que os moradores podem sentir algumas rajadas pontuais de vento. A Defesa Civil também prevê ventos para a região do Médio Vale do Itajaí neste período.

Confira o vídeo:

