VÍDEO – Fortes ventos derrubam estátua da liberdade da Havan em cidade gaúcha

Fortes ventos derrubaram a estátua da liberdade da Havan em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre (RS), na tarde desta segunda-feira, 15. Em nota enviada ao jornal O Município, a empresa informou que não houve feridos nem danos a terceiros.

Na região da megaloja, houve registros de ventos superiores a 90 km/h. A Havan informou que, logo após o ocorrido, a área foi isolada e a retirada da estrutura deve ocorrer ainda nesta segunda-feira.

A estátua possui 35 metros de altura total. A parte que cedeu foi exclusivamente a estátua, com 24 metros de altura.

“A Havan esclarece que todas as suas estátuas contam com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e que, em Guaíba, a estrutura estava instalada desde a inauguração da megaloja, em 2020. Será realizada uma vistoria técnica para apurar as causas do incidente e definir as próximas medidas”, diz a Havan.

Confira o vídeo:

Crédito: MetSul Meteorologia

