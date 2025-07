VÍDEO – Fuga do presídio de Canhanduba mobiliza helicóptero Águia e Polícia Penal em Itajaí

Uma fuga do presídio de Canhanduba, em Itajaí, mobilizou o helicóptero Águia da Polícia Militar e equipes da Polícia Penal nesta quinta-feira, 10. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça e Reintegração Social (Sejuri), apenas um detento conseguiu fugir da unidade.

O homem havia retornado do benefício de saída de sete dias e participava de uma atividade laboral dentro do presídio quando abandonou o posto e deixou o local.

Assim que a ausência foi identificada, a direção da unidade acionou os protocolos de segurança e comunicou as autoridades competentes.

No momento, a Polícia Penal realiza buscas para localizar o foragido. A Corregedoria-Geral da Sejuri também foi acionada e irá apurar as circunstâncias do ocorrido.

“As circunstâncias e a dinâmica da fuga estão sendo apuradas pela equipe da Corregedoria-Geral da Secretaria e somente poderão ser confirmadas após análise técnica e criteriosa das imagens disponíveis e dos depoimentos de servidores e testemunhas”, informou a Sejuri em nota oficial.

