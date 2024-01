VÍDEO – Funcionária de empresa de transporte público de Blumenau se envolve em briga com mulher em terminal de ônibus

Uma cobradora da empresa responsável pelo transporte coletivo de Blumenau foi flagrada em uma briga com outra mulher, no terminal de ônibus. O caso foi publicado nas redes sociais, durante a manhã de terça-feira, 16.

No vídeo é possível perceber que há diversos homens tentando separar as duas mulheres, que continuam se agredindo. Em nota, a Prefeitura de Blumenau se pronunciou sobre o acontecimento, afirmando que não apoia esse tipo de acontecimento e que está tentando entender a situação.

Confira a nota completa:

“A Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT), informa que teve conhecimento do caso de agressão ocorrido no Terminal do Garcia na terça-feira, dia 16. Diante do ocorrido, tanto a secretaria, quanto as forças de segurança acionadas por Boletim de Ocorrência, trabalham para verificar a situação e a motivação do ato de agressão. De qualquer forma, a SMTT ressalta que repudia todo e qualquer tipo de agressão e que trabalha para garantir a segurança de munícipes e funcionários em suas dependências públicas. Vale lembrar também que segue atuante o convênio entre a SMTT e a Polícia Militar de rondas constantes em todos os terminais urbanos da cidade justamente com o objetivo de aumentar a segurança nesses locais”.

