VÍDEO – Funcionários da Havan limpam pichação em placa em frente à megaloja no RS
Luciano Hang divulgou ação nas redes sociais
Funcionários da Havan de Novo Hamburgo (RS) retiraram uma pichação de uma placa instalada em frente à megaloja que ainda está em obras. O caso foi divulgado nas redes sociais pelo empresário Luciano Hang na manhã desta terça-feira, 11.
“Nossa nova filial ainda está em obras, mas a equipe já está dando exemplo. A verdade é que o povo não aguenta mais ver muros, casas e placas pichadas, ruas sujas e lixo espalhado”, afirmou o dono da Havan. No vídeo, os funcionários dizem que tomaram a iniciativa por conta própria.
