VÍDEO – Gambá é capturado por moradora com armadilha improvisada com bananas em Brusque

Um gambá foi capturado por uma moradora do bairro São Luiz, em Brusque, com uma armadilha improvisada com bananas. O caso aconteceu na rua Augusto Wandrey, na manhã desta quinta-feira, 7.

Elaine Cristine Valle, de 48 anos, mora na residência com a mãe, de 71 anos. Ela conta que, durante a madrugada, ouviu passos no forro e suspeitou da presença de gambás no local. Ao relatar para a mãe, ela improvisou uma armadilha: um latão com bananas.

Por volta das 7h30, a idosa foi até o forro e encontrou o animal preso dentro do latão . Elas então acionaram o Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate por volta das 10h30 e fará a soltura do gambá em uma área de mata.

A família acredita que ainda possa haver outro animal na casa, devido aos barulhos ouvidos durante a madrugada. Segundo Elaine, esta foi a segunda vez na semana em que gambás foram encontrados na residência.

“Pode ser que tenha mais um, porque eu escutei eles brigando. Se tiver, vamos fazer a armadilha de novo e chamar os bombeiros”, diz Elaine.

Confira o vídeo:

