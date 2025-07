VÍDEO – Gambá fica preso em poste no bairro Dom Joaquim, em Brusque

Um gambá foi resgatado após ficar preso no topo de um poste, no bairro Dom Joaquim, em Brusque, na manhã desta segunda-feira, 14. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o caso.

Conforme Oelton Elias, o animal foi visto logo pela manhã, por volta das 8h, enquanto Oelton estava na varanda de casa junto com a esposa Luana. Ele estima que o animal já estava lá desde às 7h.

O morador relata que, à primeira vista, pensou que se tratava de uma coruja. “A minha mulher disse, ‘não, isso é um gambá’. Aí quando chegamos perto, ele estava virado de costas, daí virou em nossa direção”.

Ele menciona ainda que o animal tentou descer algumas vezes do poste, mas que parecia estar machucado e então estaria com receio de piorar a situação. “Ele tentou duas vezes descer. Ele vinha até a lâmpada, só que ele estava machucado. Notamos que ele estava machucado na parte de trás, por isso talvez ele não tenha descido. Aí uma vez tentou passar pelo fio, não conseguiu também e voltou”.

Por estar em um poste, a família também acionou a Celesc, que foi até o local, mas não precisou fazer alterações na rede.

A partir disso, o casal então acionou o Corpo de Bombeiros, que, segundo eles, chegou próximo das 12h. “Os bombeiros o recolheram e puseram dentro de um recipiente, aí soltaram pela mata aqui perto”. O gerador de ocorrência dos bombeiros registrou o chamado às 11h30.

“A gente até poderia tentar resgatar com escada alguma coisa, só que ficamos com medo de machucar ele”, explica. E continua relatando que após fazer uma breve pesquisa, viu que geralmente a fêmea carrega os filhos em um tipo de bolsa e que talvez o gambá possa ter se assustado Aí veio a Celeste. A Celeste veio aqui também, como é poste particular, não pode mexer. E até ele tava com medo também de cutucar, fazer alguma coisa, ele cair e machucar. Então, aí no final acabou que o bombeiro veio e deu jeito.

Conforme o morador, os bombeiros utilizaram uma escada para fazer o resgate. Moradores já viram outros gambás em outras residências, mas foi a primeira vez que viram em um poste.

Oelton finalizou mencionando que o animal não faz mal a ninguém. “Ele é um animal que come insetos, baratas, cobras, que não te incomoda. Vive no cantinho dele. E pra muita gente pode ser uma coisa fútil, mas vimos que ele estava machucado. Se ele tentasse sair, poderia se machucar mais ainda, então achamos melhor acionar alguém”.

Confira:

