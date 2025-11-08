VÍDEO – Governador do Paraná decreta luto de três dias e estado de calamidade após destruição causada por tornado

O governador do Paraná, Ratinho Junior, decretou neste sábado, 8, estado de calamidade e luto de três dias por conta do tornado que atingiu o estado entre sexta-feira e sábado. A principal cidade afetada foi Rio Bonito do Iguaçu, que teve 90% das casas e prédios danificados, além de ter registrado cinco das seis mortes.

A respeito das vítimas, em Rio Bonito do Iguaçu foram três homens com idades de 49, 57 e 83 anos, e duas mulheres, com idades de 14 e 47 anos. A outra vítima é de Guarapuava, um homem de 53 anos. Há cerca de 750 pessoas feridas.

Também há um desaparecido no momento, mas as forças de salvamento ainda estão recebendo informações de familiares e o número pode aumentar. Mais de 50 bombeiros já estão em atendimento na cidade. Todas as pessoas que estavam em áreas visíveis já receberam atendimento médico. Algumas inclusive passaram por cirurgia.

O tornado se formou devido a um ciclone extratropical que atinge o sul do país. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tornado atingiu o índice EF3, com ventos de 250 km/h.

Confira imagens da destruição em Rio Bonito do Iguaçu:

Assista agora mesmo!

Como eram os bailes que apresentavam as jovens de Brusque à sociedade em noites de gala:

