VÍDEO – Incêndio em caminhão deixa um morto e causa lentidão na BR-101, em Governador Celso Ramos

Um incêndio após um acidente no fim da noite de segunda-feira, 1º, em Governador Celso Ramos, deixou o trânsito lento na BR-101. Três caminhões e um carro se envolveram na colisão na altura do km 174. O motorista de um dos caminhões morreu.

As chamas iniciaram por volta de 23h10, mas o tráfego segue afetado na região para quem segue no sentido Norte na manhã desta terça-feira, 2.

O acidente aconteceu logo depois da saída do Contorno Viário da Grande Florianópolis. O incêndio já foi controlado, mas a carreta demorou para ser retirada do local. As pistas já foram liberadas.

Porém, às 7h20 de terça-feira, de acordo com a Arteris, concessionária da rodovia, a fila é de 10 quilômetros no sentido Curitiba a partir do km 168, onde outro acidente ocorreu por volta de 7h.

