VÍDEO – Grave acidente entre carros deixa seis pessoas feridas na BR-470, em Indaial

Uma colisão entre dois carros deixou seis pessoas feridas na noite deste domingo, 17, na BR-470, próximo ao km 74, em Indaial.

No local, equipes de resgate encontraram cinco vítimas que estavam em um Volkswagen Gol. O motorista, um homem de aproximadamente 50 anos, e a carona, uma mulher da mesma faixa etária, ficaram presos às ferragens e foram encaminhados ao Hospital Beatriz Ramos pelo Samu e pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Indaial.

Também estavam no veículo VW/Gol duas crianças, de cerca de 5 e 4 anos, e uma mulher de aproximadamente 50 anos. Elas foram retiradas do carro com a ajuda de pessoas que passavam pela rodovia.

As crianças foram levadas ao Hospital Beatriz Ramos pelos bombeiros de Indaial e da União, enquanto a terceira vítima adulta foi conduzida pelos bombeiros de Indaial ao mesmo hospital.

No outro veículo, um Honda Civic, estava apenas o motorista, um homem de cerca de 30 anos. Ele foi atendido pelo Samu de Ascurra e encaminhado ao Hospital Oase, em Timbó.

Não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde das vítimas. Entretanto, informações preliminares indicavam que se tratava de seis vítimas gravemente feridas.

