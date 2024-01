VÍDEO – Grávida de gêmeos é levada para hospital após capotar carro em rodovia do Vale do Itajaí

Uma mulher grávida de gêmeos foi conduzida ao hospital após capotar o carro na rodovia Jorge Lacerda, em Ilhota, no Vale do Itajaí, na noite deste domingo, 7. O acidente aconteceu por volta das 20h45, na altura do quilômetro 10. Outras duas pessoas estavam no veículo, mas não se feriram.

As testemunhas relataram aos bombeiros que o acidente aconteceu após a motorista tentar desviar de um filhote de cachorro que atravessava a pista, quando perdeu o controle do carro.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, o veículo, Nissan March, foi encontrado tombado, com as vítimas já do lado de fora. A condutora, de 30 anos, foi a única vítima conduzida ao Hospital Marieta, em Itajaí, pois estava grávida de gêmeos e também pelo fato de ser uma gestação de risco.

Os outros ocupantes, uma mulher de 30 anos e um menino de 11 anos, não apresentaram ferimentos e recusaram encaminhamento ao hospital.

A polícia rodoviária esteve no local auxiliando no trânsito e fazendo o boletim de ocorrência.

Confira vídeo do atendimento da ocorrência:

