VÍDEO – Grupo de dança de Brusque é destaque nas redes sociais do cantor Gabriel o Pensador

Equipe conquistou primeiro lugar em modalidade de festival

O grupo de dança Somma é destaque nas redes sociais do cantor Gabriel o Pensador na quarta-feira, 22. A equipe apresentou uma coreografia no Festival de Dança Arte em Movimento, em Jaraguá do Sul, com versos declamados pelo artista.

A coreografia “Quando a rua cala” conquistou o primeiro lugar na modalidade estilo livre de grupo adulto, com nota 9,7.

Stories do cantor Gabriel o Pensador. Foto: Reprodução

Confira o vídeo:

