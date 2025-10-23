VÍDEO – Grupo de dança de Brusque é destaque nas redes sociais do cantor Gabriel o Pensador

O grupo de dança Somma é destaque nas redes sociais do cantor Gabriel o Pensador na quarta-feira, 22. A equipe apresentou uma coreografia no Festival de Dança Arte em Movimento, em Jaraguá do Sul, com versos declamados pelo artista.

A coreografia “Quando a rua cala” conquistou o primeiro lugar na modalidade estilo livre de grupo adulto, com nota 9,7.

Confira o vídeo:

Leia também:

1. Filme sobre a vida de Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica, chega aos cinemas de Brusque

2. Nova sede do serviço de Família Acolhedora é inaugurada em Brusque

3. Rotatória deixará de existir e trânsito no Jardim Maluche vai mudar a partir de domingo

4. Conheça jardim feito por casal que se tornou atração em Brusque

5. Mulher colide contra barreira e capota carro em Guabiruba



Assista agora mesmo!

Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história:

