VÍDEO – Havaianas a R$ 1: loja de Brusque esgota estoque após promoção motivada por comercial polêmico

A loja Calçados Guarani, de Brusque, esgotou o estoque de Havaianas após uma promoção de R$ 1 por par, realizada nesta segunda-feira, 22. A ação foi motivada pela insatisfação com o novo comercial da marca, no qual a atriz Fernanda Torres afirma ao público que não deseja que eles comecem o próximo ano “com o pé direito”.

Parte dos espectadores entendeu o jogo de palavras com o ditado popular como um sentido político. O proprietário da Calçados Guarani, Wilson Santos, afirma que o setor comercial da marca causou descontentamento e motivou a promoção. “Muito me admiro uma marca tão grande, símbolo do Brasil, se posicionar dessa forma”, diz.

A promoção foi divulgada por volta das 11h. Cerca de 20 minutos depois, todo o estoque já havia sido vendido nas três lojas da empresa. “As primeiras pessoas que vieram comprar levaram de 20 a 30 pares. Foi uma loucura”, afirma.

No vídeo divulgado pela Calçados Guarani, a empresa informa que encerrou a parceria com a marca e cancelou todos os pedidos com a fábrica. “Informamos que, em forma de protesto a isso [propaganda da Havaianas], todos os chinelos Havaianas das nossas três lojas estão por R$ 1 cada”.

Confira a promoção das Havaianas: