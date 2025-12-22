VÍDEO – Havaianas a R$ 1: loja de Brusque esgota estoque após promoção motivada por comercial polêmico
Cerca de 20 minutos após divulgação, vendas já estavam esgotadas
Cerca de 20 minutos após divulgação, vendas já estavam esgotadas
A loja Calçados Guarani, de Brusque, esgotou o estoque de Havaianas após uma promoção de R$ 1 por par, realizada nesta segunda-feira, 22. A ação foi motivada pela insatisfação com o novo comercial da marca, no qual a atriz Fernanda Torres afirma ao público que não deseja que eles comecem o próximo ano “com o pé direito”.
Parte dos espectadores entendeu o jogo de palavras com o ditado popular como um sentido político. O proprietário da Calçados Guarani, Wilson Santos, afirma que o setor comercial da marca causou descontentamento e motivou a promoção. “Muito me admiro uma marca tão grande, símbolo do Brasil, se posicionar dessa forma”, diz.
A promoção foi divulgada por volta das 11h. Cerca de 20 minutos depois, todo o estoque já havia sido vendido nas três lojas da empresa. “As primeiras pessoas que vieram comprar levaram de 20 a 30 pares. Foi uma loucura”, afirma.
No vídeo divulgado pela Calçados Guarani, a empresa informa que encerrou a parceria com a marca e cancelou todos os pedidos com a fábrica. “Informamos que, em forma de protesto a isso [propaganda da Havaianas], todos os chinelos Havaianas das nossas três lojas estão por R$ 1 cada”.