VÍDEO – Havan registra aumento de furtos após retirada dos “amostradinhos do mês”

A Havan registrou aumento nos casos de furtos, arrombamentos e depredações em suas lojas nos últimos meses, após a retirada dos vídeos com imagens de pessoas que teriam cometido furtos, prática conhecida como “amostradinhos do mês”. A empresa informou que, apenas em setembro, ocorreram 64 casos, o que representa quase 50% de todos os delitos registrados em 2025. No acumulado do ano, já são 131 ocorrências.

Segundo o empresário Luciano Hang, o crescimento dos casos ocorreu principalmente após a empresa ser obrigada a retirar do ar os chamados “amostradinhos”.

“Percebemos que os criminosos não têm medo da justiça ou da polícia, mas sentem vergonha de serem reconhecidos por familiares, amigos, vizinhos ou até por outras vítimas. Quando expostos, pensam duas vezes antes de agir”, afirmou.

Diante do aumento das ocorrências, Hang decidiu divulgar um novo vídeo, desta vez borrando os rostos dos criminosos, para mostrar a realidade enfrentada pela rede e cobrar medidas mais eficazes das autoridades.

“Não podemos permitir que a criminalidade avance sem controle. É preciso endurecer as leis e investir em tecnologia para proteger a população e garantir um Brasil seguro”, destacou.

Confira o vídeo:

O empresário reforçou ainda o apoio ao Projeto de Lei 3630/2025, da deputada federal Bia Kicis, que prevê revê mudanças na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) para permitir publicações em casos de crimes em estabelecimentos comerciais.

“Mesmo não podendo expor os criminosos, estamos de olho. Todas as nossas 184 megalojas contam com um sistema de segurança de última geração, temos uma central 24 horas que acompanha tudo o que acontece nas unidades. As pessoas flagradas cometendo crimes são abordadas, identificadas, registramos a ocorrência nos órgãos competentes e processamos”, disse.

“Não damos moleza aos bandidos. Todas são cadastradas em nosso banco de dados e, em qualquer loja que entrarem, nosso monitoramento é imediatamente alertado”, finalizou.

