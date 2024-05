VÍDEO – Helicópteros da Havan chegam ao Rio Grande do Sul com mantimentos

Na manhã desta sexta-feira, 3, os helicópteros da Havan, enviados para o Rio Grande do Sul, conseguiram chegar ao município de Lajeado, uma das regiões atingidas pela maior enchente da história do estado.

A aeronave ficou parada em Porto Alegre, na quinta-feira, 2, por conta das más condições do tempo. Ela foi carregada pela Defesa Civil com mantimentos, os quais foram descarregados no município de Lajeado.

Vídeos mostram a loja da Havan na região tomada pela água. Sem conseguir ainda acessar a loja atingida, em Lajeado, a empresa calcula um prejuízo entre R$ 20 a R$ 30 milhões.

“No momento, isso não é nossa preocupação, até porque situações adversas fazem parte do negócio. Nossa preocupação e esforços estão concentrados em ajudar a população gaúcha e nossos colaboradores que também foram atingidos e muitos perderam tudo que tinham”, comenta o dono da Havan, Luciano Hang.

O empresário deve seguir viagem para Rio Grande do Sul, no sábado, 4, quando o tempo já estiver melhor para voo. “O que pudermos fazer para ajudar, estaremos à disposição”, garante.

