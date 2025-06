VÍDEO – Homem acusado de estuprar cachorra em Joinville é preso

O homem acusado de ter abusado sexualmente de uma cachorra foi preso na tarde desta sexta-feira, 27, pela Guarda Municipal. O caso aconteceu na última quarta-feira, 25, na rua Florianópolis, em Joinville.

O caso ganhou repercussão após imagens de uma câmera de segurança serem compartilhadas nas redes sociais pela Frente de Ação pelos Direitos Animais (Frada). No vídeo, um homem teria deitado com um cobertor e caixas de papelão no chão de um restaurante, pegado a cachorra e cometido o estupro.

O animal foi encontrado por um morador próximo de onde aconteceu o abuso. A cadela foi resgatada aparentemente saudável.

De acordo com a Lei 9.605, de fevereiro de 1998, praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos tem pena de detenção, de 3 meses a 1 ano e multa.

