VÍDEO – Homem ateia fogo em lixeira de condomínio em Brusque

Um homem ateou fogo dentro da lixeira de um condomínio localizado no bairro São Pedro, em Brusque, na noite da sexta-feira, 21. Logo após o ato, um morador apagou a chama. O caso aconteceu por volta de 22h35, na rua Daniel Imhof.

A síndica do condomínio, que preferiu não se identificar, acredita que o homem conseguiu destravar a trava magnética da porta para entrar na lixeira. Ela diz à reportagem que a estrutura não sofreu danos.

“Por volta de 22h46, recebi um áudio de um morador dizendo que tinha um senhor sem camisa dentro da lixeira e que colocou fogo. Por sorte o morador chegou em tempo e conseguiu apagar”, diz. Por fim, ela afirma que irá realizar um boletim de ocorrência.

Demais moradores do local expressam preocupação sobre o caso, já que a central de gás fica ao lado da lixeira. “Imagina se pega fogo e explode. Poderia ter acontecido uma tragédia”, diz um morador, que também não quis se identificar.

Pelas imagens, é possível ver que o homem abre alguns sacos de lixo e acende um isqueiro para iluminar. Depois, ele ateia fogo em um dos sacos e sai da lixeira pela porta que dá para a rua.

Segundos depois, um morador abre a porta que dá para dentro do condomínio e, com uma sacola na mão, apaga o fogo.

Confira o vídeo:

Crédito: Especial O Município