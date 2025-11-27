VÍDEO – Homem colide contra viatura da Guarda de Trânsito de Brusque enquanto empinava moto

Um homem colidiu em uma viatura da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) enquanto empinava uma motocicleta no bairro Rio Branco, na tarde desta quinta-feira, 27. O caso aconteceu na rua Ernesto Bianchini.

Segundo a equipe, o condutor, que estava sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), seguia em apenas uma roda, empinando a motocicleta, e tentou fugir ao perceber a aproximação da equipe.

Durante a tentativa de abordagem, o motociclista retornou na contramão, perdeu o equilíbrio e caiu, colidindo contra a viatura e uma estrutura metálica próxima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o homem ao Hospital Azambuja. Ele apresentava desorientação, mas não havia fraturas aparentes.

A placa da motocicleta possuía quase R$ 5 mil em débitos junto ao Detran, além de o veículo estar com o escapamento adulterado. A Polícia Militar também atuou na ocorrência.

