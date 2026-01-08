VÍDEO – Homem coloca fogo em área de mata em Guabiruba; câmera flagra crime
Bombeiros foram acionados
Um homem ateou fogo em uma área de mata na rua Nicolau Schaefer, no bairro Imigrantes, em Guabiruba, na noite desta quarta-feira, 7.
Uma câmera de segurança flagrou o momento em que ele estaciona a moto para colocar fogo na mata propositalmente.
O Corpo de Bombeiros informou que não havia destaque na ocorrência. “Apenas incêndio em vegetação/rejeitos orgânicos”, divulgou.
