VÍDEO – Homem com faca entra em farmácia e rouba cerca de R$ 15 mil no Águas Claras, em Brusque

Um homem entrou com uma faca em uma farmácia, localizada no bairro Águas Claras, em Brusque, e furtou cerca de R$ 15 mil na tarde desta quinta-feira, 6. Imagens foram enviadas ao jornal O Município.

Uma funcionária do local contou ao jornal O Município que o homem entrou no estabelecimento de capacete e, quando ela pediu para ele tirar, apontou a faca para ela. Ela ainda diz que, no momento de nervosismo, entregou o dinheiro do caixa para ele. Ninguém se feriu.

“Estávamos apenas eu e minha colega. Quando eu vi ele já tinha entrado no balcão da farmácia. A moto dele estava com a placa tampada. Ficamos muito nervosos e ainda não acredito que isso aconteceu. Eu tentei acionar o botão do pânico, mas não consegui. Depois acionamos a Polícia Militar”, conta. Por fim, ela afirma que um boletim de ocorrência foi feito no local.

Confira o vídeo:

