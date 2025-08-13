VÍDEO – Homem com máscara pula portão de casa e furta botijão de gás no Nova Brasília, em Brusque

Um homem usando máscara pulou o portão de uma casa e furtou um botijão de gás no bairro Nova Brasília, em Brusque, na madrugada desta quarta-feira, 13. O crime ocorreu na rua Luiz Rafael Flor, por volta de 1h45. As imagens das câmeras de segurança foram cedidas ao jornal O Município pelo Brusque Mil Grau.

Nas gravações, é possível ver o homem pulando o muro e entrando lentamente na garagem. Ele pega o botijão e caminha até o portão. Para sair, coloca o objeto na calçada com ajuda de uma corda e, em seguida, pula o portão novamente. O morador registrou um boletim de ocorrência.

Confira o vídeo:

