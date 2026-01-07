VÍDEO – Homem com princípio de infarto é atendido pelo Arcanjo em Botuverá

Um homem de 48 anos foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e do helicóptero Arcanjo após apresentar princípio de infarto em Botuverá, no início da tarde desta quarta-feira, 7. A ocorrência foi registrada por volta das 12h20, na avenida Paulo VI, no Centro do município.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima já estava sendo atendida pela equipe médica do Posto de Saúde Central quando o suporte aéreo foi solicitado para prestar auxílio especializado e agilizar o transporte. A equipe dos bombeiros se deslocou até um terreno baldio próximo à unidade de saúde para permitir o pouso da aeronave.

O homem foi reavaliado pela equipe médica do Arcanjo, imobilizado em maca rígida e conduzido até o helicóptero, que fez o transporte até o Hospital Azambuja, em Brusque, para atendimento especializado. O estado de saúde do paciente não foi divulgado.

