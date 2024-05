VÍDEO – Homem com tornozeleira eletrônica é preso após tenta matar ex-companheira a facadas em Blumenau

Um homem de 28 anos foi preso em Blumenau na tarde desta segunda-feira, 13, por tentar matar a ex-companheira a facadas por não aceitar o término do relacionamento. O crime aconteceu no dia 3 de maio no bairro Fidélis.

A vítima sofreu diversas perfurações no tórax e nos braços, e foi socorrida pelo Samu. Ela precisou passar por cirurgia e não corre o risco de morrer. Um mandado de prisão foi emitido nesta segunda-feira, 13. A Polícia Civil divulgou o vídeo da câmera de segurança que flagra o momento do crime.

A prisão

Segundo a Polícia Civil, ele fazia o uso de tornozeleira eletrônica no momento do crime e ainda possui uma extensa ficha criminal. O homem tem 100 boletins criminais e foi autuado em flagrante várias vezes por tráfico de drogas, roubo e furto.

O homem foi preso em sua residência, no bairro Fidélis, e depois encaminhado até o Presídio Regional de Blumenau.

