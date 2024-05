VÍDEO – Homem com tornozeleira eletrônica é preso em Joinville após invadir casa e atirar em carros

Um homem, que usava tornozeleira eletrônica, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira, 13, após efetuar disparos com arma de fogo e invadir uma casa na avenida Júpiter, no bairro Jardim Paraíso, em Joinville. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a ocorrência da PM, o homem estava sob efeitos de entorpecentes e após sair de um estabelecimento, efetuou vários disparos com uma pistola 765 mm contra um carro, modelo Jetta, que não foi localizado, e outro veículo modelo Peugeot, onde o projétil pegou no capô e foi redirecionado para o centro do parabrisa, perto do motorista.

Assista o vídeo:

O indivíduo foi preso em uma casa na rua Apus e a arma usada nos disparos foi encontrada em uma residência que fica atrás do imóvel onde ele estava. Um vídeo que tem circulado nas redes sociais mostra que o homem resistiu no momento da prisão.

Ele estava com algumas escoriações no corpo e foi atendido pelo médico do Samu, que também constatou que o homem estava sob efeitos de entorpecentes.

