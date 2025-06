VÍDEO – Homem é atacado por pitbull em São João Batista

Um homem foi atacado por um pitbull em São João Batista, na última sexta-feira 27. O animal teria saído de uma residência com o portão aberto.

Conforme a Rádio Clube, a vítima relatou que havia ligado para um amigo, informando que iria até os fundos da casa buscar uma cadeira. Ao chegar no local, entrou normalmente, pegou a cadeira e, ao retornar para o carro, percebeu que o portão da residência estava aberto e que o cachorro estava próximo da saída.

Desta forma, ao ver o homem, o cão avançou contra a vítima, que buscou controlá-lo e devolvê-lo para dentro da residência utilizando a cadeira. Em um certo momento, o homem se desequilibra e então o pitbull passa a atacá-lo.

Imagens gravadas por uma câmera de segurança mostraram toda a ação. Apesar de ter sido mordido, o homem conseguiu conter o animal e colocá-lo para dentro do cercado. Ele sofreu ferimentos leves.

Ainda segundo as informações da Rádio Clube, o homem conhece os proprietários do animal. Em conversa com a reportagem, ele reforçou que está bem e que a situação foi um incidente. “Conheço os donos, sei que foi um caso fora do comum. Está tudo certo comigo”, afirmou.

Atenção, imagens fortes!