VÍDEO – Homem é atropelado em frente à prefeitura, no Centro de Brusque

Uma pessoa foi atropelada na tarde desta quinta-feira, 6, no Centro de Brusque. O acidente ocorreu em frente à sede da Prefeitura de Brusque, por volta das 16h.

De acordo com o gerador de ocorrências do Corpo de Bombeiros, a vítima seria um homem. Um vídeo mostra um carro preto próximo da faixa de pedestres e diversas pessoas ao redor da vítima. Entretanto, até o momento não é possível confirmar se o veículo que está próximo da cena estaria envolvido no acidente, assim como informações sobre o estado de saúde da vítima.

Os socorristas do Corpo de Bombeiros fazem o atendimento da ocorrência.

Matéria em atualização

Leia também:

1. Eclipse da Lua de Sangue acontece em março e será visível em Brusque

2. Inscrições para curso de bombeiros comunitários de Brusque região abrem na próxima semana; confira requisitos

3. Mulher é atropelada por carro no Centro de Brusque

4. Oncologia no SUS: hospitais de Brusque esperam receber habilitação do Ministério da Saúde ainda este ano

5. Atleta de Brusque que foi modelo mirim agora integra categorias de base do Grêmio

Assista agora mesmo!

Com bailão e danceteria, Shopping da Tradição trouxe shows de música gaúcha a Brusque: