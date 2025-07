VÍDEO – Homem é atropelado na faixa de pedestres no Centro II, em Brusque

Um homem foi atropelado por uma motocicleta na tarde desta quinta-feira, 17, na rodovia Antônio Heil, no Centro II, em frente à Havan.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência. Imagens de câmera de segurança mostram que um casal para em frente à faixa de pedestres do lado direito da via atravessa as duas primeiras faixas após carros pararem.

Uma motocicleta, porém, vindo no sentido Centro, não percebeu os pedestres e acabou atingindo o homem. O motociclista também acabou indo ao solo por conta do acidente.

De acordo com a Guarda de Trânsito, o homem foi encaminhado ao Pronto Socorro pelo Corpo de Bombeiros. Empresários da região defendem que uma faixa elevada seja colocada no local devido à frequência de acidentes.

Assista ao vídeo